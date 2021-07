Il treno degli Dei: a Bagnara il primo treno storico della Fondazione FS.

Due distinti itinerari estivi in orario pomeridiano e serale che, attraverso un viaggio nel tempo a bordo di un treno storico, condurranno i turisti nelle località più belle della Costa degli Dei e della Costa Viola. I partecipanti potranno trascorrere una coinvolgente serata estiva a Tropea, Borgo dei Borghi 2021, o nelle principali località della Costa Viola, contando sul viaggio confortevole, sicuro e rilassante che solo il treno può offrire.

L’itinerario percorso dal Treno degli Dei permette di apprezzare l’eterogeneità della costa tirrenica calabrese e Bagnara sarà tra le tappe principali. Il comparto turistico del nostro territorio godrà della presenza potenziale di 190 turisti per ogni corsa (per questa stagione ne sono previste 5) che potrà aumentare nel caso in cui Fondazione FS e Regione Calabria, ci auguriamo, decidessero di investire costantemente nel settore della mobilità dolce e del turismo ferroviario, così come avviene in molte regioni d'Italia.

Al viaggio in treno storico, il turista potrà abbinare a seconda la tappa, delle esperienze, ovvero dei pacchetti turistici appositamente creati. Nel caso di Bagnara, inoltre, il progetto prevede un esperienza gratuita per tutti i passeggeri del treno storico, ideata in fase di progetto dall' Associazione Ferrovie in Calabria e che vedrà la collaborazione dell'Associazione Pro Loco: si tratta di una rievocazione storica dal titolo "Le Donne di Bagnara e il Treno".

E’ un immagine nel ricordo di molti Calabresi e non solo che per motivi di studio o lavoro hanno utilizzato il treno: le donne di Bagnara dette “Bagnarote” , che si servivano del mezzo ferroviario per raggiungere ogni parte della Calabria e talvolta la Sicilia, per barattare il pescato con altri prodotti e generi alimentari. Un aneddoto, ampiamente documentato, racconta della caparbietà delle donne di Bagnara, che pur di mantenere la famiglia nei tempi più difficili della nostra terra, sfidavano ferrovieri e controlli , nascondendo sotto le gonne dette "saie" il sale e intraprendendo così un baratto clandestino, che se pur illegale per le leggi di allora, ha sostentato per anni le sorti delle proprie famiglie. Le donne di Bagnara, conosciute per la loro bellezza, la loro fisicità statuaria, il carattere fermo e risoluto, erano una presenza costante in quasi tutte le stazioni del tratto ferroviario tirrenico che verrà attraversato dal treno storico.

Nella rievocazione storica verrà ricordato, inoltre, che le Bagnarote hanno contribuito alla costruzione della linea ferroviaria tirrenica, impiegate per il trasporto delle pesanti pietre dal mare al tracciato, indispensabili per la costruzione dei muraglioni di contenimento della ferrovia.

Un altra occasione per la nostra cittadina, dunque, per riappropriarsi della sua centralità nel panorama turistico della Costa Viola e per avere un indubbio ritorno in termini di promozione turistica, grazie ad un evento importante quale l'avvio dei treni turistici della Fondazione FS Italiane e l'impegno della Giunta Regionale che ha saputo cogliere la proposta brillante di un Associazione che da anni si impegna nel settore del mondo ferroviario: ai soggetti citati va tutto il ringraziamento dell'Amministrazione Comunale.