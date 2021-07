BAGNARA CALABRA Estate in Biblioteca 2021, presentato il libro 'Non questa volta' della scrittrice Katia Colica

Katia Colica - Stefania Guglielmo

Ieri, nell'ambito dell' 'Estate in biblioteca 2021' è stato presentato il libro 'Non questa volta' della scrittrice Katia Colica, edito per Castelvecchi. Ha dialogato con l'autrice Stefania Guglielmo e nel corso della serata si è discusso di sud, di miti e di speranza.