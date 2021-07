Riuscita la mostra per il decennale dell'associazione "Famiglia Ventura"

Mostra per il decennale della Famiglia VenturaUn piccolo successo ha coronato la mostra d’arte per il decennale dell’associazione “Famiglia Ventura”, tenutasi lo scorso sabato presso lo spazio “Matuya” di Sbarre Centrali, la quale ha ripercorso attraverso le opere scultoree ed i manufatti d’artigianato della collezione sociale.

«La mostra è stata un’occasione per incontrare tutti assieme vecchi e nuovi partner con cui nel tempo si sono condivise tante iniziative e momenti di crescita comune – commenta l’ex presidente Francesco Ventura – Al pari della lettura attraverso l’arte si riflette. La promozione di questi due ambiti ha caratterizzato dieci anni del nostro operato e ci guideranno nel futuro, augurandoci di coinvolgere e sensibilizzare sempre più persone all’apprezzamento della cultura».

Con l’edizione 2016 del Convegno “Franco Mosino” svoltasi telematicamente e con l’oggettiva necessità di procedere in modo analogo anche con quella di quest’anno, la mostra per il decennale si è rivelata per l’associazione “Famiglia Ventura” come la migliore occasione in cui affermare le proprie speranze in un ritorno alla normalità, il tutto attraverso almeno un evento importante ed in presenza di pubblico durante questo biennio pandemico.