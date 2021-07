BAGNARA CALABRA Estate in Biblioteca 2021: stasera la presentazione del libro di Katia Colica "Non questa volta"

Loc - Katia Colica Terzo appuntamento per la rassegna "Estate in Biblioteca 2021" che vedrà la scrittrice reggina Katia Colica presentare il suo ultimo lavoro "Non questa volta", edito da Castelvecchi. Dialogherà con l'autrice Stefania Guglielmo. Come sempre l'inizio è alle ore 21.30 nell'area antistante la Biblioteca Comunale.

In una Reggio Calabria di inquietante fascino, Never paga la sua pena dentro la cella di un carcere madida di odori degli altri, di assuefazioni oniriche quanto reali e di speranze interrotte. Come flashback, riaffiorano schegge del suo passato: la rapina alle poste, l'incontro con Angela, il piano organizzato con il complice, la sua solitudine di bambino responsabile cresciuto all'ombra di genitori che bastavano a se stessi. L'amore di Angela, l'umanità di Lello il secondino e l'amicizia del detenuto Bee Gees potrebbero scardinargli il cuore. Un romanzo che altera la visione ordinaria delle cose e restituisce preziose briciole di speranza.

Katia Colica - Nata a Reggio Calabria, dove vive. Architetto urbanista, esperta in pianificazione territoriale, è giornalista e scrittrice. Collabora a varie testale locali e nazionali. Ha pubblicato un racconto per gli Oscar Mondadori, Col mare dentro.