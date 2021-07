BAGNARA, il 23 luglio la Biblioteca Comunale omaggia Dante Alighieri

Loc DanteSarà dedicato a Dante, in occasione del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta (1321-2021), il prossimo incontro della rassegna “Estate in Biblioteca 2021”, previsto per mercoledì 23 luglio alle 21,30, nello spazio all’aperto antistante la Biblioteca comunale “Iracà-Lopresti”.

Saranno delle giovanissime studentesse bagnaresi, Irene Perrello, Sara Maria Vizzari, Domenica Denise Perrello, Fabiana Marino, e Federica Alati, coordinate da Stefania Guglielmo che introdurrà e modererà la serata,a curaredelle letture scelte tratte dalla Divina Commedia. Previsto anche l'intervento di Valentina Lo Cascio.

Fra una terzina e l’altra ci sarà inoltre modo di approfondire, insieme a Natale Zappalà, alcuni aspetti della biografia dantesca aggiornati agli ultimi studi. Nel corso dell’eventoil pubblico avrà inoltre modo di partecipare alla celebrazione di uno dei padri della lingua e della letteratura italiana attraverso una libera lettura dei versi danteschi.

