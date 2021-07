PALMI Miss Sirena della Costa Viola, presentate le 16 finaliste che si contenderanno la fascia

Miss Sirena della Costa Viola - Palmi - Momento Finale

Presentate ufficialmente a Palmi, presso CapoSperone Resort, le 16 Miss che il 30 luglio prossimo a Bagnara Calabra in Piazza Matteotti si contenderanno la fascia di "Miss Sirena della Costa Viola". Per la prima volta nella storia anche il pubblico da casa, attraverso watsapp, potrà concorrere all'elezione della Miss. Basta digitare il nome della propria concorrente preferita per decidere la vincitrice. In palio una magnifica crociera su Costa Smeralda di Costa Cruises Official. La vincitrice del concorso, che è calendarizzato all'interno della 56esima edizione del "Gran Galà del Pescespada", parteciperà alle finali regionali de "La Bella d’Italia".