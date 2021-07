Ciao Saru - di Rocco Nassi

saro

Anche noi ci uniamo al dolore della famiglia per l'improvvisa scomparsa di Saro, a suo modo diventato un uomo pubblico. Nel corso della sua esistenza e della sua attività lavorativa si è distinto per umanità, simpatia, e grande amore per Bagnara e i suoi abitanti. Ci sentiamo vicini ai tanti che oggi lo hanno voluto ricordare, a testimonianza di come è riuscito ad entrare nei cuori di tutti. Grazie a Rocco Nassi per le belle parole, che condividiamo. (CostaViolaNews)