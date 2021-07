BAGNARA, “Estate in Biblioteca 2021”: Francesco Idotta inaugura la rassegna culturale

idotta - libroSi terrà a Bagnara Calabra, il prossimo 17 luglio alle 21,30, nello spazio all’aperto antistante la Biblioteca Comunale “A. Iracà-Centro Multimediale “U. Lopresto” sita in Corso Garibaldi, l’incontro inaugurale della rassegna “Estate in Biblioteca 2021”, organizzato dalla stessa Biblioteca Comunale in collaborazione con l’Associazione IRC e il presidio locale di Libera.

Protagonista dell’evento sarà Francesco Idotta con la sua ultima fatica letteraria, “Lo chiederò a Neil Young”, edito dalla casa editrice Città del Sole. Dialogheranno con l’autore Stefania Guglielmo e Natale Zappalà.

Docente di storia e filosofia presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Bagnara, plesso di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Francesco Idottaha scritto più di venti libri, alcuni di essi sono dedicati ai bambini e ai ragazzi, tra questi ultimi: “Allegria” (2019); “Cercami quando finirà l’inverno” (2018); “Il viaggio del Camaleonte” (2015) tradotto anche in spagnolo; “Il desiderio del Camaleonte” (2013) e “Il Luogo dei Luoghi” (2006) tradotti anche in portoghese; “Nel giardino delle Tartarughe” (2005); “La saga di Fioravanti” (Fiabe della tradizione popolare calabrese) (2002); “Le Fiabe di Grazia” (1998).

Ha scritto numerosi articoli per riviste italiane e straniere sull’emigrazione dei bambini italiani negli Stati Uniti tra Otto e Novecento e sulla letteratura italo-americana, temi sui quali ha condotto una ricerca pluriennale presso l’università statale di Madrid, dove ha anche conseguito un PhD in Filologia.

Ha collaborato con la rivista “Leggere Tutti” e scrive per “Simposio Italiano”, rivista italo-francese di letteratura e arte.