IC "Capua" Melicuccà: altro grande successo dei ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado

L’Associazione culturale Acume, ha organizzato la Prima edizione del premio letterario internazionale Acume, Città di Molochio (RC) poesia e musica. La rassegna è stata suddivisa in varie sezioni tra le quali vi è stata una sezione dedicata alle scuole.

La giurìa dopo aver scrupolosamente esaminato i numerosi elaborati, ha proclamato vincitrice la Scuola Secondaria di Primo Grado Giuseppe Capua di Melicuccà (RC), che ha visto la partecipazione degli alunni delle classi: I, II e III F che guidate dal Prof. Natale Todaro hanno realizzato una raccolta di poesie intitolata: Per non dimenticare. Le tematiche trattate vanno dal ricordo degli orrori della Shoah al rispetto per il creato.

Il premio consisterà in una borsa di studio del valore di 100 Euro e nella consegna della medaglia d’oro e del relativo diploma. La cerimonia avrà luogo il 17 Luglio P.V. alle Ore 9.00 presso Il Convento del Santuario di Lourdes in Molochio (RC). Si ringrazia il presidente dell’associazione Giuseppe Mezzatesta e tutto il suo staff per la grande opportunità data agli alunni che hanno avuto l’occasione di far emergere la creatività e dunque di aggiungere un altro importante tassello nella loro crescita sociale e culturale.