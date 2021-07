Il nuovo Undiscovered Italy Tour in Calabria sancisce la definitiva ripresa dell'industria turistica

undi

Un nuovo educational tour in Calabria – il terzo in questa regione, dopo i due del 2020 – per meeting e wedding planner, nonché per una selezione di travel blogger e giornalisti specializzati, sotto il format Undiscovered Italy Tours, ideato e realizzato da Daniela Corti Events con il patrocinio dell’Enit mette un punto definitivo sulla ripresa del nostro turismo a valle del successo della campagna vaccinale e del riavvio di tutte le attività.

Il viaggio, in programma da lunedì 19 a giovedì 22 luglio, è svolto in partnership con la Camera di Commercio di Catanzaro. A sostegno del progetto anche il Comune di Soverato e la collaborazione sul territorio dell’agenzia di viaggi Antoior Travel. Gli operatori e i giornalisti visiteranno luoghi e location adatte alla celebrazione di matrimoni o all’organizzazione di eventi a carattere internazionale e incontreranno personalmente le eccellenze locali che operano nel settore, con speciale riferimento al tessile e alla filiera food & wine. La copertura mediatica locale del tour sarà di LaC tv e LaC news24. Il programma Sono previste visite alla mostra di Chagall nel Centro storico di Catanzaro nonché al museo del costume, ai telai e all’area archeologica di Tiriolo; un tour di scoperta dell’arte della tessitura e delle origini dello storico scialle calabrese (“il vancale”); visite e degustazioni presso prestigiosi ristoranti e cantine vinicole che sono anche caratteristiche location per eventi. Il programma include poi una visita alla Pietà del Gagini, nel suggestivo borgo medievale di Soverato e una “esperienza seta” presso i Bachi da seta di San Floro.

ll successo di Daniela Corti – Event planner e Wedding Planner professionista – si basa su una specifica formazione internazionale a partire dal conseguimento del CWEP (Certified Wedding & Event Professional) e della certificazione UNI PdR 61:2019, per poi perfezionarsi, anno dopo anno, fino a diventare il punto di riferimento anche di professionisti di settore. La sua esperienza nella creazione di eventi di lusso con partner internazionali fa di lei la più rinomata Event Planner in grado di guidare le aziende verso il successo e aumentarne visibilità e Brand Identity. L’eccellenza è l’elemento che guida la ricerca di location esclusive, mentre la costante propensione alla bellezza si ritrova in ogni particolare, dalle decorazioni floreali alla scelta dei professionisti e dei fornitori che consentono di creare la perfetta armonia per la riproduzione del “sogno di una vita”.