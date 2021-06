Miss Italia Calabria 2021 ai nastri di partenza. L’annuncio alla conferenza stampa al Castello Normanno Svevo di Cosenza

Specialmente in un anno difficile come questo, durante la conferenza è stato lanciato un forte messaggio di ottimismo e speranza; sentendo forte il dovere, ma anche il desiderio, di tornare nelle piazze. Come annunciato, questa sarà una ricca stagioneche vedrà protagoniste tutte le province della Calabria, in nome di quel rispetto verso abitanti e turisti in cerca, mai come oggi, di serenità e divertimento. Presenti alla conferenza stampa, oltre ai giornalisti, alle aspiranti Miss dell’edizione 2021 e ad alcune ragazze del corpo di ballo, anche Miss Calabria 2020 Francesca Tiziana Russo, nonché già finalista regionale dell’edizione 2021; e Myriam Melluso, la prima calabrese a vincere nel 2019 tre fasce nazionali: Miss Social, Miss Eleganza e Miss Linkem.Miss Italia è una manifestazione fortemente simbolica e identitaria del Paese. Nata nel 1946, il concorso ha affrontato e vinto gli anni del dopoguerra, oggi invece combatte un nemico invisibile; tuttavia, il messaggio di ripartenza lanciato dalla conferenza è forte e chiaro.Miss Italia Calabria non è solo celebrazione della bellezza in sé ma un grande varietà, dove emergono le qualità individuali e intrinseche di ogni ragazza e artista.Ma i messaggi non finiscono qui, quest’anno la CarliFashionAgency intende sensibilizzare il pubblico su un delicato tema sociale: #ilgiornodopo, portando l’attenzione non solo sulla violenza verso la donna in quanto tale; ma su come questa violenza si radichi al suo interno. Quello de#ilgiornodopo, infatti, è un argomento oggi poco trattato; per cui ancora di più è stato ritenuto opportuno portarlo all’attenzione collettiva. Alla conduzione delle serate si alterneranno LarissaVolpentesta e Andrea De Iacovo, assieme a Linda Suriano; mentre le coreografie del corpo di ballo sono a cura di Lia Molinaro. Tra i vari appelli propositivi che gli agenti Linda Suriano e Carmelo Ambrogio hanno lanciato, anche quelli a comuni e strutture private,invitando inoltre tutte le ragazze che vogliono vivere un’esperienza unica e irripetibile ad iscriversi al concorso contattando l’agenzia sul sito www.missitaliacalabria.it , oppure per mezzo email, scrivendo all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Si ringraziano inoltrealcuni partner che hanno permesso la realizzazione di questo percorso: La B consulenze, Dott. Domenico Valente maxillo facciale, AMACO Spa,CARLOMAGNO Srl, Ottica Caurso, Luigi Porco Rappresentanze, Manù Haute Couture e AutoTu; oltre ad Andrea Cogliandro Eventi per la collaborazione su Reggio Calabria e provincia, e TEN (Teleuropa Network) che trasmetterà tutte le selezioni.Si ringrazia infine Pietro Pietramala, titolare di Svevo Srl, per la concessione della splendida location. I riflettori si accenderanno il 2 luglio al “V’Incanto” di Cosenza, e successivamente il 9 luglio a Rose, dove sarà eletta Miss Egea…STAY TUNED!