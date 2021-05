Tutto pronto a Scalea per gli incontri artistici del Premio Mia Martini 2021

locandina Incontri 2021 La Calabria aprirà le porte del successo a tanti giovani promesse, grazie al Premio Mia Martini giunto alla XXVII edizione. Scalea dal 1 al 3 Giugno ospiterà gli incontri artistici del premio Mia Martini, presso il complesso turistico “ Parco dei Principi”.

Le cento ugole Italiane e straniere arriveranno in terra di Calabria con il sogno di farsi strada nel mondo del canto. Tre giorni di canto, studio, dirette radio e specials tv consentiranno a questi giovani di crescere artisticamente. Al termine dei tre giorni la commissione artistica sceglierà coloro che potranno presentare il brano inedito per partecipare alla fase finale radiofonica per conquistarsi il posto alla finale di Bagnara Calabra città natia della grande ed indimenticabile Mia Martini. “La tre giorni rappresenta un grande momento di crescita per i tanti giovani” afferma il regista Nino Romeo, ideatore ed organizzatore dell’evento. Il premio ogni anno riesce ad individuare nuove musicalità e incroci musicali e culturali. La Commissione artistica dell’evento è composta da: Franco Fasano direttore artistico del premio, Mario Rosini, Deborah Summa, Elvezio Fortunato. Il tutto realizzato secondo le norme governative anti Covid. Il premio Mia Martini accende una luce di speranza per il futuro di tanti giovani artisti, in un momento particolare come il tempo che stiamo vivendo.