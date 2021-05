Cambridge English Certificate Ceremony, consegnati gli attestati agli alunni che hanno superato gli esami PET e FIRST

liceo fermiGiorno 21 Aprile, in modalità on line, si è svolta la Cambridge English Certificate Ceremony, durante la quale sono stati consegnati gli attestati agli alunni che, nella sessione autunnale, hanno superato gli esami PET e FIRST.

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Graziella Ramondino, ha dato il benvenuto a Mr Simon Brown, Development Support Manager di Cambridge Assessment English, alle dottoresse Francesca Cotroneo e Janine Lombardo, referenti della International House British School di Reggio Calabria.

La Preside ha sottolineato come ormai da qualche anno il nostro Istituto abbia puntato al conseguimento di livelli di proficiency sempre più elevati che permettessero ai nostri allievi di diventare cittadini europei consapevoli e competenti. ‘Le lingue aprono la mente e danno quella marcia in più spendibile nell’ immediato all’università e in futuro nel mondo del lavoro’ ha sottolineato la Dirigente, aggiungendo che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 , nel mese di marzo 2020 l’ Istituto ‘Fermi’, ha dovuto ricalibrare l’offerta formativa che veniva bruscamente interrotta da un giorno all’altro; grazie alla passione per l’insegnamento dimostrata dai docenti e grazie anche al supporto dell’ International House British School di Reggio Calabria, sono state offerte le lezioni di potenziamento on line, che hanno consentito di accompagnare tutti gli alunni fino al conseguimento della prestigiosa certificazione linguistica. Infine ha aggiunto che tale attestato assume particolare rilievo in questo delicato momento di difficoltà logistica e psicologica: l’insegnamento che dovrà rimanere indelebile in ognuno di loro è che grazie all’impegno, alla determinazione e alla costanza si può raggiungere qualunque obiettivo.

La Prof.ssa Currò Rosanna, Referente del Cambridge, , ha ringraziato Mr Simon Brown, le referenti della IH British School di Reggio Calabria e i docenti del team potenziamento lingua inglese del Liceo, Prof.sse Maria Teresa Fedele e il Prof. Domenico Ieracitano. La docente ha aggiunto che l’interesse verso le certificazioni all’interno della scuola è sempre più alto, testimoniato dal fatto che anche nel corrente anno scolastico altri gruppi di alunni stanno seguendo i corsi di potenziamento Cambridge e si cimenteranno per il conseguimento dell’esame PET e FIRST.

Il rappresentante della Cambridge University molto simpaticamente ha interagito con gli allievi presenti in auditorium e in modo coinvolgente ed entusiasmante li ha fatti riflettere sull’ importanza delle certificazioni dei livelli di competenze acquisiti.

La consegna dei certificati ha concluso l’incontro tra sorrisi, foto e strette virtuali di mano.