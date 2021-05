Incontro con la poesia al Fermi di Bagnara Calabra e Sant'Eufemia d'Aspromonte.

poes licI ragazzi dell'Istituto d'Istruzione Superiore Enrico Fermi sezioni liceali, diretto dalla preside Graziella Ramondino, continuano l'iniziativa "Progetto biblioteca, incontro con l'autore", in seno al quale incontrano autori e leggono i libri in più occasioni durante l'anno scolastico. Una di queste è "il maggio dei libri" in occasione del quale i ragazzi del Fermi hanno incontrato la poesia, un genere letterario poco praticato, purtroppo. L'Incontro ha previsto la lettura di due opere poetiche di due poetesse reggine: Ilda Tripodi con "La facitrice" Edito da Rubettino e Mimma Iannò con "A passi leggeri" Edito da Città del Sole edizioni.

A guidare i ragazzi nella lettura delle opere i docenti referenti del progetto: Francesco Iotta e Anna Ferrigno. Durante la presentazione è stato evidenziato come quella di Ilda Tripodi sia una lirica fatta di simboli, immagini e descrizioni che porta alla mente il grande poeta inglese Dylan Thomas. Anche Ilda Tripodi fa convivere innocenza e corruzione, la natura, il mito, l'uomo-donna. La poesia di Ilda Tripodi non segue, esattamente come è giusto che sia, una logica comune, riconoscibile, ma segna un percorso ideale, nel quale la parola segue il flusso delle libere associazioni, come in una sorta di percorso analitico e inconscio; la poetessa disorienta con i suoi arditi e ardimentosi accostamenti. Non c'è tuttavia un desiderio di stupire, ma una impellente necessità di rompere gli schemi e liberare le parole dal giogo del luogo comune, nel quale le abbiamo irretite, impedendo loro di portarci il senso.

Loc PoesUn esempio chiaro di questo impeto creativo che stordisce lo troviamo nelle quattro poesie dedicate alle stagioni: si parte dall'estate, quando "le donne sono quasi ovunque" e arriva l'autunno in cui "ogni colore vira", e poi l'inverno che "cresce adagio" e inesorabile senza pietà "tutto teme e tutto vuole". E la primavera, "sulla Verdezza delle acque" ci sorprende mentre Ilda Tripodi usa immagini che sintetizzano un'intera esistenza in due parole, profonde come il tempo. Immagini come " inferrea le ombre" rappresentano un monito ad osservare il mondo da una prospettiva differente, contraria. Noi non guarderemo le ombre, ma le inferriate intrappolate dalle ombre. Non guarderemo ciò che fa l'uomo ma alle sue ombre che lo mettono in trappola. Ci colpisce, di questa poesia, la sua minuta leggerezza e la ferma irriverenza con cui ci inchioda, con una immagine, al cospetto di noi stessi: senza tregua, ci interroga e ci induce su un confine, un passo serve a tutti per attraversare il dolore, solo uno, ma per paura restiamo fermi per anni, ci dice Ilda Tripodi, mentre ci spinge a farlo quel passo, a togliere l'ancora e lasciare che le vele si riempiano di vento. "Sul marciapiede non è rimasto più nessuno tranne una lei che di spalle si intravede". Su questo confine: tra l'essere è l'apparire, tra l'autenticità l'inautenticità, risiede l'uomo, la donna, e solo ad alcuni è dato di "sentire fluire l'anima" mentre la maggior parte sopravvive. L'anima a ogni suo ritorno chiede: "Chi sei?" e la poetessa Tripodi ce lo ricorda con forza e con dolcezza. Ci chiede di non lasciare che questa domanda cada nel vuoto.



Altrettanto profonda e interessante risulta la poesia di Mimma Iannò nella quale il tempo non lascia spazio all'inutile, alla pesantezza, alle false ricchezze, alla tracotanza dell'uomo. Il tempo trascina con sé la nostra anima che corre verso l'inverno, ma vivendo le sue stagioni come un marinaio attento. A volte noi non riusciamo a starle dietro e restiamo presi da un horror vacui, una paura che ci blocca. La poetessa Mimma Iannò non intende giocare con le parole, ma va dritta al punto e smaschera, con la sua dolcezza, gli infingimenti, le false illusioni, e guarda negli occhi chi soffre e la sofferenza stessa. "A passi leggeri cammino, respiro la vita dai fili d'erba. A passi leggeri avanzo, tra felce ciclamini, raccolgo della luce i raggi e mi perdo nello scintillio delle stelle di mezzanotte." A passi leggeri occorre avanzare, abbandonando ogni zavorra, perché l'anima si perda nel tutto, "nello scintillio delle stelle di mezzanotte ". Ci sono momenti, nella vita di ognuno, nei quali vorremmo smettere di vivere, perché tutto è buio e senza senso, ma basta uno sguardo furtivo o casuale su una fresia, che si è costretti ad assaporare nuovamente "l'aria fresca della Primavera", perché la vita ci chiama e ci costringe ad affidare al mare il nostro dolore.



"Il male uccide il corpo ma l'anima fugge!". L'anima non vuole lasciarsi portare a fondo dalla pesantezza del corpo, il quale ci trascina nel mondo della sublimazione violenta. L'anima può farcela in quei momenti perché è dotata di luce e le sue altezze ci danno le vertigini, perché ci costringono a vedere dall'alto il nostro inutile soffrire, il nostro disordinato vagare tra mille inutili faccende, che ci allontanano dal nostro reale cammino, quello che porta là dove dovremmo stare: nel nostro proprio luogo. "Aspetto il Bucaneve per rallegrarmi e lo scoiattolo rosso sulle siepi gemmate è l'anima del bosco che ondeggia e avvolge il mio corpo stupito e poi tra le nuvole svanire..."



È il desiderio di leggerezza, il desiderio di riconquistare l'autenticità, attraverso la parola, la musica, la bellezza della natura che ci aiuta a superare l'orrore del tempo umano, troppo umano. Il vento ci spinge e la poesia ci innalza a passi leggeri, ci dice Mimmsa Iannò, ci porta verso l'autentica esistenza e ognuno deve cercare se stesso con costanza, dopo avere attraversato il dolore, perché non c'è altra via, perché " profondi sono i graffi della vita incidono l'anima tolgono il sangue dalle vie sinuose dei nostri corpi. In quel lento gocciolio si rinasce. "

