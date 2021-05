Lunedì puntata di “Libri&cultura” con Rocco Polistena

1-19042021 libri e culturaIl quinto appuntamento con “Libri&cultura,” programma condotto da Vincenzo Laurendi, vedrà Rocco Polistena come protagonista. Studente di giurisprudenza in via di specializzazione in criminologia, ha già pubblicato varie sillogi, e una di queste, “Scorro,” sarà oggetto della discussione di lunedì, alle ore 18.30, oltre a tanti altri argomenti che verranno sviluppati nel corso della trasmissione, che avrà luogo dal vivo in streaming sulla pagina Facebook di costaviolanews.it, su C6web tv e sul canale youtube del portale informatico.