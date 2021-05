CULTURA È Vibo Valentia la capitale italiana del libro 2021

Vibo Valentia Capitale del LibroImportante riconoscimento per Vibo Valentia: la città calabrese è stata nominata questa mattina capitale italiana del libro 2021. La nomina, avvenuta in diretta sul sito del Ministero della Cultura,è stata annunciata dal presidente della Giuria, Romano Montroni, alla presenza del ministro Dario Franceschini. A contendersi il titolo in finale, insieme alla città conosciuta in passato con il nome di Monteleone, vi erano il comune di Ariano Irpino, il comune di Caltanissetta, il comune di Campobasso, il comune di Cesena e il comune di Pontremoli.

Da regolamento, la città vincitrice riceverà dal Ministero della Cultura un contributo di 500.000 euro per la realizzazione del progetto proposto. Un ulteriore importante riconoscimento per una città calabrese, dopo l’elezione di Tropea a borgo più bello d’Italia: ancora una volta, i calabresi posso sentirsi orgogliosi di appartenere a una terra da sempre culla di cultura e civiltà.

Pasqualina Ciccone