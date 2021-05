Concorso Nazionale “Poesia nel cassetto”: Al "Fermi" la vittoria della speranza

ppc“E’ ancora possibile la poesia oggi?” si chiedeva Montale allorquando si apprestava a ricevere il premio Nobel nel 1975, un dubbio lecito in quel contesto e ancor più valido ai giorni nostri, l’espressione diretta e autentica dell’animo umano può trovare ancora spazio nella società massificata?

Una domanda che affligge ancora adesso tanti insegnanti allorché provano a trasmettere la passione per la poesia a studenti che, figli della contemporaneità, non riescono a comprendere quale sia l’utilità della letteratura e come possa aiutarli nella risoluzione dei problemi pratici dell’esistenza.

Ebbene capita che, anche al tempo della pandemia e forse anche grazie a esso, questo interrogativo possa trovare una risposta. Perché la poesia può rappresentare un’ancora di salvezza, un punto di riferimento per le anime isolate, per i giovani che si trovano ad affrontare l’inaspettato e a dover gestire, a volte da soli, le proprie fragilità.

Quest’anno gli alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” ci hanno testimoniato l’importanza della poesia partecipando con successo al Concorso Nazionale “Poesia nel cassetto” indetto dal Liceo Artistico “A. Passoni” di Torino in collaborazione con l’associazione culturale ”Paidonpoiesis

La studentessa Tina Occhiuto della sede staccata di Sant’Eufemia, con la poesia “Notte fonda”, ha conquistato il secondo posto nel Concorso Nazionale mentre hanno ricevuto menzione speciale gli alunni Alessio Lo Bianco, con il testo “Metamorfosi” e Ludovico Oliverio con la poesia “2020”, entrambi dell’Istituto Tecnico Industriale di Bagnara.

Questa la risposta dei nostri ragazzi al periodo di profonda crisi che attanaglia la nostra terra, una testimonianza di speranza e di riscatto che non può passare inosservata.

La Dirigente professoressa Graziella Ramondino ha coordinato la partecipazione degli studenti al concorso, in collaborazione con la prof.ssa Sgrò Maria Rowena, responsabile del “progetto poesia”per la sede del Liceo Scientifico di Sant’Eufemia e con la prof.ssa Cutrupi Antonella, responsabile del medesimo progetto per la sede dell’Istituto Tecnico Industriale di Bagnara Calabra.

Concorso Nazionale Poesie e Filastrocche "Una poesia dal Cassetto" VI Edizione Nazionale

Pubblicazione nella Silloge del Premio per la sezione “Poesie premiate a.s. 2021”

2°POSTO

"Notte fonda" di Tina Occhiuto, classe 3 sez. F

Liceo Scientifico "E. Fermi"Sant'Eufemia d'Aspromonte" -(RC)

Pubblicazione nella Silloge del Premio per la sezione “Menzioni Speciali “

"Metamorfosi" di Alessio Lo Bianco, classe 5 sez. D

Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi" - Bagnara Calabra (RC)

Pubblicazione nella Silloge del Premio per la sezione “Pubblicazioni “ “2020”

di Ludovico Oliverio, classe 5 sez. D

Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi" - Bagnara Calabra (RC)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa GRAZIELLA RAMONDINO

Notte Fonda

1:20

Notte fonda

La mia anima è spenta

Non respiro

Il mio pensiero sprofonda

Il mondo non mi appartiene

Tutto è un’illusione

Tutto è superficiale

Nessuno è autentico

La morte mi raggiunge a Samarcanda

Ma solo per ricordarmi

Quanto ancora lontana essa sia

E quanto allo stesso tempo

Sia già arrivata

Internamente

Notte fonda

Le lacrime appannano la visuale

Di questa realtà irreale

Ma meglio così

Sto tanto male

Mi sento tanto sola

Nessuno può aiutarmi

Crolla il mio Ego

Crollano le mie sicurezze

Crolla la maschera

Che ho sempre indossato

Anche con me stessa

Sono fragile nelle ossa

Non ho odio

Non ho amore

Morta spiritualmente

L'unica brace

Che tiene il fuoco della vita ancora acceso

È la speranza

Speranza di un futuro migliore

Speranza di una crescita

Speranza di un cambiamento

Speranza di una salvezza

Speranza di trovare qualcuno

O di trovare qualcosa

Che non mi faccia sentire più tanto sola

Che scacci via la morte dal mio cuore

Se Dio esistesse

Questa sarebbe la sua punizione

Per non aver creduto in lui

Ma Dio non esiste

E forse

In fin dei conti

La verità del mondo

La realtà delle cose

Non è la via da trovare

Per essere felici

Forse l’illusione

È tutto ciò che abbiamo

Per poter vivere

Apparentemente

Felici

1:40

Notte fonda

Mi sento ancora tanto sola

Mi sento ancora tanto debole

Mi sento ancora tanto triste

Mi sento ancora tanto sbagliata

Sbagliata per questo mondo

Che qualcuno torni ad illudermi

Per favore

Perché la realtà

Fa tanto

Tanto

Male.

Tina Occhiuto 3 F Liceo scientifico Sant’Eufemia D’Aspromonte

METAMORFOSI (ispirata al film “Il circo delle farfalle)

Lui sta inerte seduto

davanti a sguardi curiosi

di bambini dall’aria di festa;

anche i padri, con scherno,

disprezzo e superbia,

coi figli sghignazzano

per sfogare crudele stoltezza.

Un uomo semplice

giunto da molto lontano

spuntò nel tendone

e con aria da vero signore

con gli occhi negli occhi

porse al monco la mano.

Allo sputo in faccia,

gesto bizzarro contro chi

vuole solo aiutare,

un uomo qualunque avrebbe reagito,

ma non quell’angelo

che non gli dà peso:

accoglie nel circo il bisogno d’amore

fa l’imperfezione

un punto a favore.

Credendo in lui,

ha donato a quel bruco deriso,

che nella fiera provava il dolore,

la voglia

la forza di spiccare il volo

come farfalla che splende al suo sole.

(ALESSIO LO BIANCO classe V D) MENZIONE SPECIALE AL CONCORSO NAZIONALE “UNA POESIA NEL CASSETTO”

2020 di LUDOVICO OLIVERIO classe V D

Mai avrei creduto,

forse per ingenua

e quieta ignoranza,

che fino ad allora mi convinceva

della irremovibile invulnerabilità.

La certezza di una storia già fatta,

i già trascorsi conflitti,

i dolori, la fame

erano messi da parte

come a far posto

a una piatta e segnata normalità.

L’uomo, da sempre conscio

della sua mente evoluta,

di quella illusoria superiorità,

presta al mondo

uno sguardo offuscato

da tanta stupida convinzione.

Imprevedibile,

funesta sorpresa:

questa è la piaga che ora ci spetta

poiché colpevoli di troppa fiducia

nel genere umano

che adesso in ginocchio

trema indifeso

privo di cura.

poesia vincitrice di diritto di pubblicazione al Concorso nazionale “Una poesia nel cassetto”