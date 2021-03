SCILLA Dantedì: i volontari della biblioteca comunale “Antonia Assunta Paladino” realizzano un video tributo

DantedìIn occasione della giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il “Dantedì”, i volontari della biblioteca comunale “Antonia Assunta Paladino” di Scilla, supportati dall’amministrazione comunale nella persona di Marinella Gattuso, hanno realizzato un video nel quale vengono recitati gli ultimi versi del trentatreesimo canto del Paradiso della Commedia.

La scelta è ricaduta sull’ultimo canto dell’opera proprio per darne una lettura simbolica: la conclusione della Commedia viene vista dai partecipanti al progetto come nuovo inizio, preludio di una vita terrena vissuta con laconsapevolezza di una forza trascendentale. Un’immagine forte, che in chiave allegorica i volontari sentono molto vicina aldifficile periodo storico che tutti noi stiamo attraversando. Un’iniziativa lodevole, alla quale hanno partecipato: Angela Latella, Pasqualina Ciccone, Giovanni Luca Bellantoni, Valentina Muscinesi, Rodolfo Nunnari, Irene Polimeni e Germana Chemi.

Il video è disponibile anche sui profili social dedicati alla biblioteca comunale.