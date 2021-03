GIOIA TAURO Approvato il “Patto per la Lettura”

Patt per la lettura - Gioia Tauro

Il Patto per la Lettura è uno strumento di governance delle politiche di promozione del libro e della lettura. Perché il Patto per la Lettura? Per creare sinergie sul territorio comunale, attraverso un’azione integrata e coordinata fra i diversi attori che appartengono alla filiera culturale e del libro (biblioteca, scuola, volontari, librerie, associazioni, gruppi di lettura, professionisti dell’area educativa e sociale, medici ecc.)