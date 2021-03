BAGNARA CALABRA Riconsegnate al culto le statue dei SS. Domenico e Vincenzo Ferrer

Tavolo relatori - Bagnara CalabraE’ stato un evento intenso, partecipato e ricco di contenuti quello che si è tenuto a Bagnara Calabra domenica scorsa, e che ha visto protagoniste le due statue artistiche raffiguranti San Domenico e San Vincenzo Ferrer. Ad introdurre e coordinare gli interventi degli illustri e qualificati relatori Don Rosario Pietropaolo che ha voluto fortemente il restauro delle due statue, testimonianza preziosa della presenza dell'Ordine Domenicano nella Città di Bagnara Calabra. All’appuntamento, presso la Chiesa Abbaziale S. Maria e i XII Apostoli, non ha voluto mancare P. Francesco Ricci Priore del Convento di San Domenico Maggiore in Napoli che ha parlato della presenza dell’ordine domenicano nella cittadina della Costa Viola.

Sul lavoro di restauro e sulle varie fasi occorse per riportare all’antico splendore le due statue si è soffermata la Dott.ssa Simona Feraudo. A sottolineare l’importanza del lavoro svolto il Dott. Domenico Rodà, Sacerdote e Direttore dell’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Reggio-Bova. Soddisfatto infine Don Rosario Pietropaolo per il ritorno in chiesa delle statue che collocate in due apposite teche, vengono restituite alla devozione popolare.