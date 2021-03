Conclusa la terza edizione delle Olimpiadi Regionali del Debate: ancora un grande risultato per il "Fermi" di Bagnara

Debate - Fermi - Bagnara Si è conclusa la terza edizione delle Olimpiadi Regionali del Debate, organizzate dall’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” di Bagnara Calabra scuola polo regionale. Quest’anno la competizione si è svolta in modalità on Line ed ha visto la partecipazione di nove squadre provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado di tutte le province calabresi.

Un grandissimo risultato è stato raggiunto dalla squadra dell’istituto “Fermi“ di BAGNARA e dai giovani studenti frequentanti le sedi liceali di Bagnara Calabra e di Sant’Eufemia d’Aspromonte : Minutolo Giovanna ( classe IV A) , Gioffrè Davide ( classe IIIA ), Princi Fabiana (classe III F) e Tripodi Valeria (classe V F), i quali, guidati dal loro coach, il professore Francesco Idotta, e dalla loro tutor, la professoressa Mara Cosenza, sono riusciti a classificarsi al primo posto dopo aver preso parte ad avvincenti e appassionanti gare di dibattito.

La Dirigente dell’istituto “E. Fermi”, professoressa Graziella Ramondino, da anni sostiene attivamente questa iniziativa, consapevole di quanto questa metodologia, nata nel mondo anglosassone ma oramai affermatasi anche nel nostro Paese, possa accrescere negli studenti le competenze comunicative, il pensiero critico, la consapevolezza culturale, l’autonomia e l’autostima. Anche quest’anno i dibattiti hanno richiesto un’approfondita preparazione e un lavoro di squadra: i temi su cui le scuole calabresi si sono confrontate hanno riguardato i metodi pedagogici e la vita digitale in relazione alla sostenibilità ambientale.

Una menzione particolare va alla studentessa Giovanna Minutolo del Liceo Scientifico di Bagnara Calabra che è stata proclamata la migliore speaker della terza edizione delle Olimpiadi di DEBATE- fase regionale. A lei sono andati i complimenti della Giuria composta da otto giudici provenienti da altre regioni. In questi mesi difficili per la scuola italiana il Debate si è nuovamente dimostrato catalizzatore di interesse e partecipazione e le scuole che lo praticano, aderendo numerose a questa iniziativa, quest’anno nella nuova modalità, hanno dato prova di resilienza e senso di comunità.