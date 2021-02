BAGNARA CALABRA Torna operativo il laboratorio musicale "La Saletta"

la salettaVenticinque anni fa, in un piccolo scantinato di vico Parini, nasceva per una scommessa un laboratorio musicale battezzato “La Saletta”. Un luogo aperto a tutti, dove ognuno avrebbe avuto la possibilità di imparare a suonare uno strumento. Alcuni visionari innamorati della musica hanno voluto creare questo spazio magico in cui poter studiare musica e soprattutto esprimere la creatività musicale. Certamente i sognatori di allora non avrebbero potuto immaginare cosa “La Saletta” avrebbe rappresentato, soprattutto per i giovani di Bagnara alcuni dei quali hanno trovato nella musica la propria strada.

Purtroppo l’attività del laboratorio musicale ha subito uno stop forzato; in seguito a un terribile allagamento, lo scantinato che ospitava “La saletta”, è andato perduto. Il sogno ha continuato a vivere e oggi, grazie a quanti hanno creduto nel valore di questo luogo e nel progetto della “Saletta”, il laboratorio musicale tornerà operativo. La prossima settimana in una veste rinnovata la “Saletta” riaprirà i battenti nella sua nuova sede, in via Pavia, grazie al contributo dei volontari e dei soci storici che per mesi hanno lavorato alla realizzazione della nuova sede. Il laboratorio musicale tornerà a ospitare lezioni di musica e canto, prove dei gruppi musicali e spettacoli teatrali. Il luogo in cui si fabbricano i sogni tornerà ad aprire le proprie porte alla musica e allo studio di essa.