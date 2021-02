BAGNARA CALABRA Concerto di Giovanni Sollima nella Chiesa del SS. Rosario

Giovanni Sollima

L'Arciconfraternita Maria SS. del Rosario di Bagnara Calabra ha organizzato per il prossimo 6 marzo nella chiesa del Rosario un evento musicale con Giovanni Sollima, violoncellista di fama mondiale e uno dei compositori più seguiti nel mondo. L'artista si esibirà in concerto sulle note delle suites di J.S. Bach.

Sollima collabora con grandi artisti come Riccardo Muti, Yo-Yo Ma, Antonio Pappano e si può definire un personaggio poliedrico; nel 2018 ha ricevuto il prestigioso Anner Biijsma Award. Si avvale nella composizione di strumenti antichi, orientali, elettrici e di una invenzione, ha suonato nel deserto del Sahara, sott'acqua, e in val Senales con un violoncello di ghiaccio a 3200 metri in un teatro-igloo. La serata prevista a Bagnara sotto la direzione artistica di Raffaele Cacciola potrà essere seguita sulle onde di Rai Radio 3.

L'Arciconfraternita Maria SS. del Rosario, fondata nel 1632, continua anche in tempo di pandemia a promuvere le attività culturali. Gli organizzatori fanno sapere che l'esibizione di Sollima è un evento eccezionale per l'intera comunità bagnarese. E' previsto anche uno speciale sull'evento, un docufilm che verrà distribuito in tutto il mondo. La chiesa del Rosario è stata scelta per la sua acustica.

Tina Ferrera