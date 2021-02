Graziano Tomarchio al Festival di Sanremo 2021tra le dieci radio e Tv più importanti d’Italia con Radio News

Graziano Tomarchio sala stampa SanremoEssere presenti in sala stampa alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, scelti tra le dieci radio e Tv più importanti d’Italia con Radio News. Una grande soddisfazione per Graziano Tomarchio e il suo staff, pronti per questa nuova avventura in una città di Sanremo blindata e con un protocollo rigidissimo a causa della pandemia in corso.

Per la prima volta nella sua storia, quest’anno la kermesse si svolgerà a porte chiuse, senza pubblico e sarà supersorvegliata per garantire la sicurezza sanitaria di tutti gli artisti e addetti ai lavori.

In questo ambito, Graziano Tomarchio, insieme a Dominga Pizzi, Ronny Genovese e Rosy, coadiuvati da un’attrezzata regia mobile, con la collaborazione tecnica di Tony Vero, seguiranno da vicino l’importante kermesse canora per raccontarne le curiosità e i retroscena con collegamenti giornalieri radiofonici e televisivi diffusi anche a copertura nazionale.

“Racconteremo un Festival diverso senza la solita festa che gli gira intorno - afferma Graziano Tomarchio - per le limitazioni anti-Covid non ci saranno i soliti eventi che facevano da cornice per le vie della città, come quelli in piazza Colombo, e non ci saranno i palchi esterni al teatro Ariston. Fan e curiosi non potranno accalcarsi per vedere da vicino o per toccare i propribeniamini.

Il Festival è uno degli appuntamenti più attesi nel nostro Paese e noi, come facciamo ormai puntualmente da tantissimi anni, anche per questa particolare edizione ‘A Sanremo ci Saremo’, grazie anche al supporto dei nostri partner e sponsor che ci affiancheranno come sempre in modo significativo.

Tante le emozioni che condivideremo con voi. Appuntamento quindi dal 2 al 6 marzo su Radio Newsdirettamente dalla città dei fiori,con i nostri approfondimenti, notizie, curiosità, interviste e tante sorprese che attireranno la vostra attenzione.”