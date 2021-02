BAGNARA CALABRA Conferita a Carmelo Dominici la Presidenza Onoraria della Pro Loco

Carmelo Dominici Conferita a Carmelo Dominici, già alla guida della Pro Loco cittadina dal 16 ottobre 1999 al 16 novembre 2008, la carica di “Presidente Onorario”. Nella delibera approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo vengono evidenziati i meriti sul campo di Dominici acquisiti fin dai primi anni 70, anno di adesione al sodalizio turistico. Dedizione e costante presenza, impegno e passione è quanto riconosciuto a Carmelo Dominici che ci tiene a ringraziare quanti hanno contribuito ad attribuirgli la Presidenza onoraria della Pro Loco.

Il servizio, in ogni caso, non finisce qui per Carmelo Dominici che continuerà a seguire ed impegnarsi per il sodalizio turistico così come ha sempre fatto dal 1973 ad oggi. Soddisfatto il Presidente della Pro Loco Bruno Ienco nel riconoscere a Dominici l’importanza del ruolo svolto finora, con la possibilità anche in futuro, di rendersi utile all’interno della vita associativa.