VILLA SAN GIOVANNI Il Liceo classico “L. Nostro” aderisce alla Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica 2021

locandina giornata mondiale grecaIl 9 febbraio 2021 anche il Liceo classico “L. Nostro” celebrerà la Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica 2021. L’evento, organizzato in collaborazione con l’AICC -Associazione Italiana Cultura Classica- delegazione Columna Rhegina, si svolgerà in videoconferenza su MEET e coinvolgerà anche gli studenti e i Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo grado del territorio. Nata in Italia come una visione della diaspora greca nel nostro Paese ed istituita successivamente, l’11 aprile 2017, dal Governo e dal Parlamento di Atene,la Giornata si celebra ogni anno il 9 febbraio, anniversario della morte del poeta Dionysios Solomòs, autore dell’Inno “Alla Libertà”, con l’obiettivo di esaltare il ruolo della lingua greca nella formazione delle civiltà europee e mondiale.

“L’iniziativa – afferma la Dirigente scolastica prof.ssa Maristella Spezzano- è stata accolta con interesse ed entusiasmo dagli studenti e dai docenti con la duplice valenza formativa di valorizzare i legami del nostro territorio con la lingua e la cultura greca e di renderci parte attiva di un’eredità di inestimabile valore fatta di democrazia, filosofia, arte, poesia, teatro e scienza; la Grecia è faro di civiltà per tutto il mondo”.Tutte le classi del Liceo classico villese parteciperanno all’evento con la presentazione di lavori di gruppo e con la performance “La tutela delle minoranze greco- calabre” sotto forma di Debate a cura del gruppo degli studenti del liceo guidati dalla referente Monica Nucera.

locandina giornata mondiale grecaInterverrà la prof.ssa VasilikiVourda, docente di Lingua neoellenica – Direttrice del Centro di Lingua e Cultura greca Ellinomatheia sul tema “Il Greco e la questione linguistica nel periodo della nascita dello Stato Ellenico”. Parteciperanno Carmelo GiseppeNucera, Presidente Circolo Culturale “Apodiafazzi” eil prof. Augusto Cosentino, Presidente AICC ColumnaRhegina. L’evento avrà come moderatore Gianfranco Marino, giornalista. La Giornatasi svolgerà anche in diretta streaming sul canale WebRadioTV dell'Istituto su Youtubeallinkhttps://youtu.be/fj0v5eS7w6I. Dal primo pomeriggio gli studenti e i docenti interessati potranno partecipare alle attività programmate dall'ambasciata della Repubblica Ellenica in Italia, dall’AICC Delegazione Antico e Moderno, dalle Università di Roma e altri partner, che saranno trasmesse in diretta sul canale dello streaming dell'AICC Antico e Moderno collegandosi al seguente link:

https://www.youtube.com/channel/UC-2tFDpwaNmvoxkoxQjiNZQ

Elena Scopelliti