Dieci domande a… Paolo Federco artista e cantante lirico

Paolo FedericoPaolo Federico è un artista e musicista della nostra terra di Calabria. Laureato in canto lirico e discipline musicali presso il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria ha poi conseguito il diploma di pianoforte e direzione d’orchestra presso l’Accademia lirico-concertistica “G. Verdi” di Roma divenendo in poco tempo una voce canora di un certo livello nel panorama culturale italiano. Ma Paolo Federico oltre ad essere una voce importante nel mondo della lirica è anche un artista di talento concependo l’arte come lo strumento essenziale dell’espressione del suo essere e lo strumento di comunicazione con il suo pubblico.

Abbiamo voluto porre a Paolo dieci domande per capire meglio la sua fisionomia artistica.

D - Paolo cosa rappresenta per te l’arte?

R - Per me l’arte, qualunque forma essa sia, è mezzo per esprimere i miei sentimenti, le mie emozioni, il mio essere e il saper essere comunicandolo al mio pubblico.

D - Se ti dovessi impersonificare in un artista, chi meglio ti rappresenterebbe?

R - Monet, l’Impressionismo. Mi piace molto usare i colori puri giocando con i giochi di luce e trasportando su tela le mie impressioni.

D - Paolo Federico confermato artista dell’anno per due anni consecutivi 2019-2020. Le tue considerazioni.

R - Beh è per me sicuramente una grande soddisfazione che mi inorgoglisce prima di tutto di essere calabrese e poi un montebellese doc.

D - Paolo ti confermi anche al Premio Minigold di Venezia della Galleria DEM con l’opera “Il mio piccolo mondo calabro”. Che cosa rappresenta per te quest’opera?

R - Rappresenta l’amore per la mia terra; rappresenta la mia realtà emozionale; rappresenta me stesso e la mia carta identitaria.

D - Paolo Federico è un artista poliedrico. Infatti sei un pittore, un cantante. L’amore verso la musica quando nasce?

R - L’amore per la musica nasce nella mia infanzia perché attratto dalla musica partenopea. Infatti nel 2004 ho vinto il Festival di Napoli con il brano “Vurriaturnà a Surriento” di Pandolfelli.

D - Il tuo studio è il tuo mondo. Quali sensazioni provi quando sei chiuso lì?

R - Il mio studio è il mio luogo dell’anima, dove io comunico attraverso la tela con il mondo intorno a me. È il luogo delle mie riflessioni più intense e dei miei pensieri futuri.

D - Paolo Federico è anche un iconografo.

R - L’arte dell’iconografia importante per me perché racchiude la grande spiritualità e il grande mistero delle origini bizantine della mia terra. Una terra fatta di santi e di eroi.

D - Paolo so che alcune tue opere sono custodite proprio nei luoghi dove tu vivi. Quali sono?

R - Si esattamente. Un quadro raffigurante la Madonna col Bambino è infatti custodito nella chiesa Dittereale di Fossato Ionico. A Montebello è invece custodita un’icona della Madonna dell’Annunciazione realizzata in oro zecchino e pigmenti naturali secondo la tradizione del Monte Athos. Un’altra Madonna col Bambino è stata donata alla Comunità Calabrese di Montreal.

D - Prospettive artistiche per il futuro di Paolo Federico.

R - Beh ho tantiprogetti ma non ne parlo per scaramanzia.

D - Paolo tu conduci anche ricerca artistica. Di quale ambito ti occupi nello specifico?

R - Mi occupo di indagare il mio territorio e di cogliere le varie trasformazioni artistiche che esso ha avuto nel tempo nella speranza di salvare le nobili tracce del suo immenso e glorioso passato.

Ringrazio l’artista Paolo Federico per l’intervista e formulo anche a nome di tutta la redazione giornalistica di Costaviolanews i più fervidi auguri di buon lavoro.

Prof. Saverio Verduci