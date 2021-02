BAGNARA Uscito il nuovo libro di Vincenzo Laurendi, “…E ci credo ancora”

1 1 -e ci credo ancora 2021 L’ottava fatica letteraria del nostro collaboratore Vincenzo Laurendi ha visto la luce. Si intitola “…E ci credo ancora”, una raccolta di sette racconti sul credere. Un angelo ribelle deve sventare un ardito piano dei demoni, e deve credere nell’umanità; un ragazzo che incontra e perde il suo idolo vuol credere nello sport; un’orfana vuol continuare a credere nelle buone azioni, nonostante abiti in un posto dominato dalla malvagità e dall’indifferenza; una ragazza che sognava di fare la ballerina e viene costretta a prostituirsi vuol credere nella cultura; una fotografa maltrattata nonostante l’impegno gratuito vuol credere nel lavoro; un’attrice con dietro una storia triste vuol credere nel luogo dove, un tempo, era stata felice; un ragazzo neolaureato e disoccupato effettua un percorso lento e faticoso per credere in sé stesso.

Perché questo libro, e perché proprio ora? L’autore ci spiega che, in un periodo come questo, funestato dalla pandemia e tutte le conseguenze del caso, bisogni credere in qualcosa. Anzi, in tutto. “Per poter sopravvivere, anzi, vivere, e poter dire…«e ci credo ancora».” Le copie sono già disponibili sulla piattaforma di Amazon sia in formato cartaceo che digitale, oltre che presso l’autore stesso.