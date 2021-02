Presentata a Palmi la costituenda Fondazione Francesco Cilea

Pres Fond F. Cilea Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo San Nicola, illustrate le linee guida sulle quali sorgerà la costituenda fondazione “Francesco Cilea”.

<<È un progetto al quale teniamo particolarmente - viene evidenziato sulle pagine social del Comune di Palmi - il cui scopo non è solo quello di tutelare il patrimonio di Francesco Cilea, ma anche quello di allargare il respiro culturale di Palmi e dell’intera Regione. Si tratta del primo passo per aprire nuovi importanti scenari, i cui frutti si vedranno già fra qualche mese mettendo in rete il patrimonio artistico e culturale della città. L’asse turismo e cultura deve essere la chiave di volta per la promozione della nostra città. Sotto questo aspetto, abbiamo grandi risorse sulle quali puntare. Stiamo parlando non di una semplice iniziativa, ma di qualcosa che contiamo possa proiettare il nome di Palmi in tutto il mondo, con eventi di qualità e azioni di ricerca e sviluppo culturale su scala nazionale. Puntiamo a far diventare Palmi Città della musica e delle arti. Con l’avviso pubblico vogliamo poi attirare l'interesse anche dei non addetti ai lavori, puntando all’obiettivo principale di diffondere la cultura e creare un nuovo pubblico, coinvolgendo anche i giovani e le scuole>>.