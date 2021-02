Grande successo al Reinbow Free Day per la presentazione del nuovo singolo dei Ragainerba, “Il giusto modo per sognare”

Il giusto modo per sognare ragainerba calabriasonaPALMI - In occasione del grande spettacolo della musica indipendente Reinbow Free Day, è stato presentato il nuovo lavoro dei Ragainerba, prodotto dalle Etichette Calabria Sona e Italy Sona, unico e particolare per il suo genere sia testuale che melodico il cui titolo è: “Il giusto modo per sognare”.

Il testo con la sua brokensintax si attesta sulla scia del modernismo letterario che da luogo ad un monologo interiore dell’autore in quanto abbatte il tempo cronologico proponendoci il suo tempo dilatato tra passato o memoria, presente e futuro il cui punto focale è l’esistenza intrisa di patos in un richiamo di sensazioni pensieri e sentimenti.

La canzone esprime la condizione del tempo attuale, che sfocia nell’esigenza di uscire dalla notte già luminosa verso un nuovo giorno che è sogno e speranza, il sogno a cui anela l’animo e l’amore un valore che vale la pena di essere vissuto.

Tale frammentarietà testuale che poi sfocia in un’unica unità temporale, l’istante che si dilata nel tempo è riprodotta anche nel genere musicale un mix reggae, pop e accenni di Hip Hop. Hanno partecipato alla realizzazione: Antonio Cogliandro (voce), Franco (voce rap), Raffaella Monza (cori), Vincenzo Misale (Chitarre, mandolini, basso, sinth), Pietro Maida (tromba) e Michele Misale (batteria). Le atmosfere sono diverse, come diverse sono le sfaccettature dell’amore evocato nei confronti dei figli, tema principale e univoco della canzone.

Alla realizzazione del videoclip, con la regia e il montaggio di Mara Cogliandro, hanno contribuito: Mimì Saffioti, Alessandro Fontanetta, Antonella Pirrottina, Antonino Nucifora, Beatrice Pitti, Elisa Cogliandro, Diego Teofani, Francesco Marelli, Gaetano Fontanetta, Gioele Marelli, Giorgia Geremia, Giulia Misale, Giuseppe Vadalà, Gloria Marelli, Laura Rutigliano, Leonardo Pitti, Letizia Belloni, Lorenzo Costantino, Manuel Misale, Margherita Romanò, Maria Aurora Pugliese, Maria Luisa Vecchio, Maria Rosa Fondacaro, Martina Aruta, Mia Teofani, Pasquale Mattiani, Pietro Pitti, Riccardo Vadalà, Serafino Vadalà, Stefania Marcucci, Stefano Romanò, Tina Pizzino, Valentina Ferraro e Walter Geremia. Un grande contributo per la realizzazione è stato dato dalla Patisserie Mont Blankin Piazza I° Maggio a Palmi, dalla Scuola dell’Infanzia Peter Pan di Palmi e dall’Agenzia Andrea Cogliandro Eventi. https://youtu.be/TzPr6ZhVgjg

Sigfrido Parrello