Allarme ecologico per i fondali dello stretto

Ispirati dal servizio del giornalista di RAI News 24 Martino Seniga, il 24 Novembre 2019 si è parlato della situazione rifiuti nello Stretto con dati tecnico-scientifici, in presenza dello stesso Seniga, di Francesco Chiocci, Professore di Geologia Marina dell'Università La Sapienza di Roma e con Francesco Turano, Fotografo Subacqueo naturalista. (puntata disponibile al link https://youtu.be/q1xg6DdqR0w A conferma dell'allarme da noi lanciato in quell'occasione, è notizia di questi giorni che, dallo studio di un gruppo di ricercatori internazionali, coadiuvato dall'Università di Barcellona, va allo Stretto di Messina il "record mondiale di rifiuti sul fondale marino", con una densità che in alcuni punti supera il milione di oggetti per chilometro quadrato: plastiche, metalli, vetro, ceramica, attrezzature da pesca, tessuti e carta sono tra i materiali più abbandonati. Un problema purtroppo esteso all'intero Mediterraneo destinato, secondo i ricercatori, ad aumentare.Il Direttivo