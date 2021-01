VILLA SAN GIOVANNI L’ I.I.S. “Nostro – Repaci” premia ivincitori 6^ edizione Premio Letterario Giovani

Nostro RepaciLa Cerimonia di Premiazione del “Premio Letterario Giovani”, sesta edizione,organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Nostro – Repaci” di Villa San Giovanni. si svolgerà in modalità online sulla piattaforma d’Istituto “MEET”, in osservanza alle disposizioni del D.P.C.M. 16 gennaio 2021 sull'emergenza epidemiologica da COVID-19. Riceveranno il link per il collegamento gli studenti vincitori, i Dirigenti scolastici e le famiglie; è previsto l’intervento di un illustre relatore e la presenza di autorità civili e militari.

Il “Nostro – Repaci”,utilizzando le risorse strumentali di cui la scuola è dotata,anche in questo periodo di emergenza che ha investito il nostro Paese, mantiene saldo il ruolo di polo culturale sul territorio,continuando ad offrire occasioni culturali e di riflessione.

Con questa iniziativa concorsuale l’Istituto, in collaborazione con l’AICC (Associazione Italiana Cultura Classica) ColumnaRhegina di Villa San Giovanni, ha inteso dare l’opportunità ai giovani di esprimere il loro mondo interiore e la loro creatività, promuovere la diffusione della cultura umanistica e valorizzare le Eccellenze.

Per la sesta edizione del premio gli studenti interni all’Istituto “Nostro – Repaci” e gli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio si sono cimentati sul tema: Ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικòνζῷον”- (O ànthroposfiùseipolitikònzòon)- L’uomo è per natura un animale sociale, affermò nel IV sec. a.C. Aristotele(Politica l. I), tende perciò per natura ad aggregarsi con altri individui e a costituirsi in società. In questo tormentato momento storico che stiamo vivendo, sembra essersi ormai aperto un altro mondo, quello dell’uomo animale virtuale. I rapporti sociali, per sopportare l’isolamento cui siamo costretti, si sono riqualificati in chiave virtuale; smartworking e videoconferenze hanno accelerato la digitalizzazione della società, ma, in fondo, il cuore dell’uomo è pieno di speranza di ritrovare il conforto che solo i rapporti umani possono offrirci.

La Giuria, composta da Docenti dell’Istituto e presieduta dalla Dirigente scolastica prof.ssa Maristella Spezzano, ha individuato i vincitorie ha ritenuto meritevoli di Menzione gli elaborati di alcuni alunni. A tutti i concorrenti sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Sono risultati vincitori i seguenti studenti: