REGGIO CALABRIA Open Day al Liceo Classico “Tommaso Campanella”

liceo campanellaSabato 9 gennaio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.30 (sulla piattaforma Meet), mercoledì 13 dalle 15.00 alle 18.30 (in streaming sul sito Facebook della scuola) e sabato 16 gennaio dalle 15.00 alle 18.30 (su piattaforma Meet),il Liceo Classico “Tommaso Campanella” aprirà “virtualmente” le sue porte alle famiglie e agli allievi delle scuole secondarie di primo grado della città e della provincia che vogliano ricevere informazioni sull’offerta formativa e sui vari percorsi di studio, sempre più ricchi di nuove e interessanti proposte. I partecipanti potranno interagire così con i docenti che illustreranno i corsi attivati e le opportunità che essi offrono e con gli studenti che parleranno della loro esperienza scolastica.

L’offerta formativa del Liceo in questi anni è stata po­tenziata strategicamente per meglio rispondere alle esigenze della contemporaneità, incrementando nella didattica un ap­proccio di tipo sperimentale e laboratoriale applicato allo studio di tutte le discipline curricolari, affinché gli studenti acquisiscano e padroneggino gli strumenti necessari ad affrontare le sfide del futuro.

Al corso di Ordinamento sono stati, pertanto,aggiunti nuovi piani di studio con potenziamento delle discipline di ambito matematico, economico-giuridico, medico-scientifico, linguistico. Inoltre è stato aggiunto quest’anno anche il potenziamento in “Editoria multimediale e giornalismo” che si propone di potenziare le capacità di scrittura e sviluppare la conoscenza teorica e pratica delle diverse forme giornalistiche nonché di comprendere il linguaggio dei Media, le tecniche e i metodi della comunicazione.

Si ricorda, inoltre, che il Campanella, primo Istituto della provincia di Reggio Calabria ad avere avuto questo riconoscimento, è anche Liceo Internazionale Cambridge grazie ad un accordo siglato con il CIE (Cambridge International Examination), dipartimento della prestigiosa università britannica: alle discipline di indirizzo si affianca l’insegnamento veicolato in lingua inglese di English as a second language, Latin, Maths, studiate, con il costante supporto di docenti madrelingua, secondo i programmi e con i libri di testo adottati nelle Scuole britanniche.

Per partecipare agli Open day del 9 e del 16 gennaio è necessario prenotarsi compilando il modulo presente sulla nostra homepage e usare il link di accesso alla piattaforma Meet che sarà inviato dalla segreteria del Liceo. Per l’Open day del 13 gennaio occorrerà solamente collegarsi al nostro sito Facebook.