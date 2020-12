Consensi a non finire per il brano di Natale, "Senti il cuore"

Senti il cuoreE’ online solo dal 24 dicembre il videoclip del brano Senti il cuore ed è già candidato a diventare un vero successo natalizio. Scritto dal musicista vibonese Francesco Pappaletto e interpretato dalla catanzerese Meissa (nome d’arte di Stella Sorrentino) con la collaborazione di tanti altri artisti provenienti da tutta la regione Calabria, il progetto è stato sostenuto da tutto il gruppo della Parrocchia Spirito Santo- Santa Maria La Nova di Vibo Valentia, guidato da don Enzo Varonee don Michele Vinci.

Senti il cuore non è un semplice brano di Natale, è molto di più, rappresenta il desiderio di voler trasmettere un messaggio di solidarietà e di speranza in un periodo difficile come quello attuale. Portiamo luce in ogni casa, come finestre al sole è la frase che più volte ritorna per rafforzare il concetto che c’è tanta voglia di offrire sorrisi, ma non solo, anche aiuti concreti per le tante famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria ed economica.

Il videoclip è girato nel centro storico della città di Vibo Valentia e nell’Auditorium dello Spirito Santo (dove negli anni scorsi il gruppo ha portato in scena musical di grande successo) e curato magistralmente da Vincenzo Caricari. Tutti i partecipanti al video cantano la voglia di dare una speranza e una mano a tutte quelle persone che quotidianamente hanno bisogno e nello specifico si rivolgono alla Caritas di Vibo Valentia. Allora dai, dammi la mano è l’invito rivolto a ciascuno a non sentirsi mai solo, ed al contempo uno stimolo a dare il proprio contributo per l’altro che si trova nel bisogno, sia esso spirituale che materiale, per realizzare concretamente l’essere comunità nella gioia operosa che da’ senso e valore alla vita.

Link videoclip https://youtu.be/Bn1sP5eYC3I

Per info sulle donazioni e le offerte www.parrocchiaspiritosantovv.it