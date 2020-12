Natale 2020 a Bagnara Calabra: il 22, 23 e 24 dicembre dirette streaming da Piazza Matteotti

natività - -Iniziativa a cura dell'Associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra

Nell’ambito dell’iniziativa “La Natività” allestita sotto i portici di palazzo San Nicola dall’ Associazione Cultura e Spettacolo, il prossimo 22, 23 e 24 dicembre con inizio alle ore 16,30 dirette streaming da Piazza Matteotti. Sarà lo studio mobile di Radio Medua ad irradiare il segnale in tutto il mondo.

L’idea è quella di far giungere con la tre giorni di dirette, a tutti coloro che si collegheranno, un messaggio d’amore, speranza e spensieratezza. News, cultura, gastronomia, e interviste ai giovani finalisti del premio Mia Martini 2020, e a personaggi della TV, con un occhio a “La Natività” già apprezzata dai tanti visitatori che in questi giorni sono giunti nella cittadina della Costa Viola. L’evento Natalizio patrocinato dalla presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e dall’Amministrazione Comunale di Bagnara, Assessorato al Turismo, sarà visibile in diretta streaming nella fanpage facebook di Radio Medua.

<<Viviamo insieme aspettando il Natale, usi e tradizioni della città delle sirene>>, queste le parole del patron Nino Romeo per il lancio dell'iniziativa.

