Originale presepe del Club Unesco al belvedere Morselli

Presepe Morselli I volontari del Club Unesco di Scilla nei giorni scorsi hanno allestito il tradizionale presepe accanto al busto di Morselli nel belvedere a lui intitolato. Il sito nel 2015 e' stato dato in adozione ai componenti del Club che lo puliscono e lo rendono fruibile ai tanti turisti che ogni anno visitano il belvedere.

<<Nello spirito del Natale - spiega Francesco Porcaro, presidente del Club Unesco di Scilla - vogliamo lanciare un messaggio di pace e di speranza in un momento così delicato a causa della pandemia. Scilla rappresenta un luogo unico per storia, mito e leggenda>>. Secondo il presidente del Club Unesco di Scilla, <<il belvedere Morselli è un sito che si presta. Abbiamo scelto di collocare il presepe ai piedi della colonna che sta accanto al busto bronzeo di Morselli. Siamo certi che anche quest'anno l'installazione natalizia attirerà molti visitatori>>

La capannina è stata realizzata a mano con del materiale in legno e dei cespugli, mentre con l'utilizzo delle toppe è stato tracciato il percorso dove sono stati collocati i pastori che si dirigono verso la Natività, posta nella parte alta del presepe. Il manufatto eè stato realizzato in prospettiva rispetto al punto di osservazione. I volontari del Club Unesco di Scilla invitano i visitatori a tenere pulito il belvedere e a non spostare i pastori per evitare che si dannegino.

Tina Ferrera