PALMI Biblioteca Comunale, arriva la sezione infanzia e ragazzi

libri palmi Grazie ai 10. 000 euro ottenuti per l'acquisto di nuovi volumi per la biblioteca comunale "D. Topa", è stata creata una sezione dedicata alla letteratura per bambini e ragazzi.

<<Abbiamo fortemente voluto riservare una parte dei nuovi acquisti ai libri per i più giovani, acquistandone ben 180 - afferma il sindaco Giuseppe Ranuccio - questa decisione ha l'obiettivo di riaffermare l'importanza della lettura sin dai primi anni di età e di riavvicinare i più giovani a questo magico mondo. La presenza di questi nuovi testi crea inoltre la possibilità di realizzare nuovi eventi che abbiano nella biblioteca comunale e nella Casa della Cultura "L. Repaci" loro punto cardine. Vogliamo che, nelle more delle restrizioni attuali, esse diventino luogo privilegiato per l'incontro, la socializzazione, il gioco e la lettura>>.