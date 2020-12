REGGIO CALABRIA La cultura che resiste: la libreria AVE inaugura i nuovi locali

Nuova libreria AveLa storica libreria “AVE” di Reggio Calabria, venerdì 11 dicembre, alle ore 18.00, ha inaugurato i nuovi locali siti sul Corso Garibaldi. Un trasloco che però non ha perso di vista la genesi della libreria così tanto amata da Corrado Alvaro: dalla nuova e moderna sala di lettura è infatti possibile scorgere, dall’altra parte della strada, il noto civico 206, dove tutto ebbe inizio.

Un ampliamento che non ha riguardato solo le stanze che ospitano i numerosi e ricercati volumipoiché il proprietario, Fabio Saraceno, ha deciso di affiliarsi alla nota catena Librerie UBIK, che conta tantissimi punti vendita in tutta Italia. Nel pieno rispetto delle restrizioni dettate dalle norme anti-COVID è già in programma un ricco calendario di incontri con vari scrittori, a cominciare dall’autore Maurizio De Giovanni, che sarà ospitato virtualmente tramite la pagina Facebook della libreria martedì 15 dicembre, alle ore 18.30, per promuovere la sua nuova opera dal titolo “Fiori”.

Un cambiamento indubbiamente importante, avvenuto però preservando le caratteristiche che da sempre contraddistinguono la libreria e i suoi proprietari: tradizione, cultura e gentilezza.

Pasqualina Ciccone