BAGNARA CALABRA La Settimana della Musica e del Canto Sacro 2020 si farà in streaming

Loc. Santa CeciliaLa settimana della musica e del canto sacro si farà, nelle modalità che ci sono consentite e con le limitazioni imposte d'autorità. Accettiamo le decisioni, che a parere mio e di molti sono buone solo per camuffare, si fa per dire, l'unica realtà; il tentennamento governativo. Io sono il primo a dire che le leggi vanno rispettate e le rispetteremo, come abbiamo sempre fatto, ma nessuno ci potrà mai impedire di esprimere il nostro pensiero libero su un provvedimento, che come affermano fonti autorevoli, è solo frutto di una punizione politica o ancora peggio scellerata valutazione su ciò che non si conosce.

Noi oltre la nostra voce utilizzeremo il canto ed il suono dei nostri strumenti musicali per comunicare tutto il nostro dissenso nella sola forma che l'arte ci insegna. Invito tutti i colleghi, tutti i musicisti, i coristi e tutti quelli che operano nell'arte e nella cultura, fate sentire le vostre ragioni, non tacete, uniamo il nostro dissenso perchè diventi una grande opera contro le dittature che siano politiche o mentali. Le nostre categorie, danneggiate da sempre e, non solo dalla recente pandemia, ancora una volta sono messe al bando e, come untori volutamente cancellate, (non vi sono fondamenti scientifici che avvolorino le tesi che la cultura infetta). Con tutti i mezzi in nostro possesso facciamo che questo attacco contro la cultura, segni non tanto la fine della stessa ma, un totale fallimento, un disastroso per chi l'ha ordito.

La cultura, già considerata la cenerentola della situazione, oggi, negli ultimi mesi viene definita in altro modo; superflua non indispensabile ecc. mi chiedo, quale sarà il prossimo passo? Un secolo fa bruciavano i libri e proibivano ad ogni livello manifestazioni culturari, letterarie o di arte che non fossero allineate al regime (comunista, fascista, nazista) ambite a questo? Sappiate che noi non ci arrenderemo e certamente non staremo in silenzio e, faremo sentire ovunque la nostra arte. Utilizzeremo tutti i mezzi per raggiungere un numero elevato di persone e, ai tanti, faremo conoscere i veri valori che fanno crescere ed evolvere una società e che sono il nemico numero uno delle dittature. La musica e il canto non si fermano a Bagnara Calabra, patria di moltissimi musicisti e artisti che hanno scritto pagine indelebili di storia a livello nazionale e mondiale, suoneremo e canteremo e certamente non sui balconi. Tutte le iniziative in calendario e negli orari previsti si potranno seguire sulla pagina facebook della pia unione di Santa Cecilia e su quella dell'orchestra di fiati città di Bagnara.

Concludo questo mio appello agli uomini e donne di cultura, prendendo in prestito una celebre frase dell'ambasciatore fiorentino Pier Capponi, che difronte alle pretese di un altro tiranno, gli rispose: << voi suonerete le vostre trombe noi suoneremo le nostre campane>>. Ai giorni nostri mi verrebbe da dire: all'inutile inchiostro da voi versato, noi risponderemo con la nostra arte che vince ogni limite umano, fisico e mentale.

M° Vincenzo Panuccio

Locandina Santa Cecilia