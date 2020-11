BAGNARA CALABRA Dal 14 al 22 novembre la settimana della musica e del canto sacro

settLa Pia Unione di Santa Cecilia anche quest'anno con il patrocinio dell'amministrazione comunale, e della città metropolitana di Reggio Calabria e in collaborazione con l'associazione musicale città di Bagnara ha predisposto il programma per la settimana della musica e del canto sacro che si terrà a partire da sabato 14 novembre fino al 22 novembre giornata nazionale della musica e delle arti. Nonostante le difficoltà del momento, vista l'emergenza sanitaria, come ogni anno, il pio sodalizio è riuscito a coinvolgere molte realtà corali ed orchestrali che come negli anni passati animeranno l'intera settimana.

Il tema conduttore per quest'anno è: la musica corale e strumentale del Seicento e del Settecento. Nel programma generale sono stati inseriti come nelle passate edizioni, momenti di confronto e di approfondimento, in quella che sarà l'edizione straordinaria del 2020 saranno presi in esame due testi letterali che sono lontani nel tempo di circa 170 anni. Il primo volume ha per titolo “L'amore cristiano o Santa Cecilia” di Geremia Barsottini, del 1850, si tratta di un dramma divenuto successivamente un oratorio ad opera del maestro Giovacchino Maglioni, purtroppo non ci sono stampe dell'oratorio fatta eccezione per alcune pagine manoscritte custodite nella chiesa di San Giovannino degli Scolopi in Firenze. Il seconto testo letterario invece è molto recente pubblicato 4 anni fa, ha per titolo “Il Segreto di Santa Cecilia, da un antico manoscritto la soluzione ai mali del mondo”, scritto da Domenico Morgante, musicologo e organologo, concertista e docente di organo e di clavicembalo a Bari e a Roma, edito da Bibblioteca del Vascello -Robin Edizioni. Ma l'appuntamento che sta riscuotendo molto successo, nonostante si tratti della prima edizione è l'iniziativa lanciata dalla pia unione che punta a coinvolgere poeti e scrittori di lingua dialettale. Infatti, in molti hanno risposto inviando i propri elaborati che non solo sono primizie ma ci descrivono la vita e le opere di Santa Cecilia in una veste nuova ed unica. Ancora oggi questa giovanissima Santa romana vissuta circa 1800 anni fa, riesce ad ispirare con la propria vita, musicisti, letterati, poeti e pittori, che descrivono attraverso le proprie creazioni, ci fanno riviere eventi lontanissimi nel tempo. La chiesa fa memoria liturgica, il 22 novembre, ed è solo grazie al Santo papa Giovanni XXIII che ha fortemente voluto che il ricordo di Cecilia vi restasse nel calendaio liturgigo, infatti, quando in quegli anni ci fu la riforma, molti Santi di cui si hanno poche certezze storiche sono stati depennati. Il pio sodalizio come in passato propone accostando alla Santa patrona dei musicisti e dei cantori ma anche dei poeti, alcuni Santi giovani come lei che si sono immolati per la fede o sono un esempio di santita per tutti noi. Quest'anno sono stati scelti due giovanissimi il martire San Jose Sanchez del Rio morto a 14 anni come il coetaneo Beato Carlo Acutis innalzato agli onori degli altari pochi giorni fa ad Assisi, dove sono custodite le sue spoglie mortali. Il presidente della Pia Unione ha detto: << Ringrazio quanti hanno collaborato con noi per la realizzazione della settima della musica e del canto sacro, i direttori dei cori ospiti, tutti i coristi, i musicisti ed in particolare quest'anno tutti i poeti e scrittori di lingua dialettale che hanno prestato la loro opera per onorare la nostra Santa patrona. Noi non ci siamo fermati e certamente non ci ferma la scellerata decisione presa da chi ci governa, che ritiene la Cultura non Essenziale, certi che loro passeranno e di loro non resterà per fortuna traccia, ma l'arte, la poesia la letteratura, sopravviveranno nel tempo e riusciranno a cambiare come è sempre stato i destini dell'umanità. >>

Maria Carmela Fiorenza