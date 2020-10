BAGNARA CALABRA Pia Unione di Santa Cecilia: annullata l'infiorata 2020

infiorata bagnara calabraA seguito dell'attuale situazione pandemica, che ha di nuovo stravolto la nostra quotidianità e, soprattutto per ciò che ne consegue, incertezza e disagi, per questi motivi, il direttivo della Pia Unione di Santa Cecilia ha deciso quest'anno di non procedere alla realizzazione dei tappeti artistici in onore di Santa Cecilia. La manifestazione si sarebbe tenuta in questi gioni in piazza Matteotti fino a lunedì.

Le difficoltà dei giorni passati, le notizie dei sempre crescenti numeri di contagiati e soprattutto il timore delle conseguenziali restrizioni, ha di fatto bloccato la fase preparatoria della manifestazione. L'instabilità del momento, è stata la causa principale della mancata fase preparatoria necessaria per la realizzazione dell'iniziativa. Si tratta di una situazione che purtroppo si potrarrà ancora per molto tempo, e che non prevede margini di miglioramento. Tutto questo, ha portato alla decisione di non procedere alla realizzazione della IV edizione dell'infiorata.

E' stata valutata anche la possibilità di fare sliattare la data della realizzazione della manifestazione, ma tenendo conto del periodo autunnale che di fatto agevola il diffondersi dell'epidemia e, non essendoci i margini di tempo necessari per predisporre il materiale che sarebbe stato successivamente utilizzato per realizzare l'infiorata, si tratta di almeno 20 o 30 giorni (scelta materiali, colorazione ecc.), ha portato alla scelta di non procedere all'edizione del 2020. L'augurio è che il prossimo anno si possa ritornare ad una quasi normalità che ci possa consentire di potere realizzare l'edizione che quest'anno era stata denominata “ Angeli cantori e musicisti”, arricchendola con un numero maggiore di quadri artistici rispetto a quelli previsti per quest'anno.