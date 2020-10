Scelti i dieci emergenti al Premio Mia Martini 2020

Emergenti 2020 - Premio Mia MartiniSono stati ufficializzati i dieci artisti emergenti ammessi alla fase conclusiva del Premio Mia Martini 2020. La commissione composta da: Franco Fasano direttore artistico del premio, Mario Rosini, Roberta Bonanno, Simonn Says, hanno completato il cast della sezione emergenti, sezione riservata alle etichette discografiche.

Si contenderanno il prestigioso Premio Mia Martini Emergenti 2020, gli artisti: Ada Reina –Fantastica, Ferdinado Riontino - Sotto il sole, ISA – Elettroshock, (ammessi attraverso il radio/video voto), Cecilia Capanna - Ci vediamo casomau, Kidra – Se fossi qui, Massimo Bussoli – Dove sei, Melody Castellari – Decidere in un attimo, Nùma – Narghile’ e Babà, Sisma – Non esiste perfezione, Stevie Biondi – Il tuo piano. Tutti artisti di grande prestigio che hanno alle spalle un importante percorso artistico. “Sarà sicuramente una sfida canora entusiasmante sul prestigioso palco del Premio Mia Martini per conquistare il premio Emergenti 2020”, afferma il regista Nino Romeo ideatore ed organizzatore del premio.

Bagnara, città natia della grande Mia, si prepara ad accogliere i tanti artisti nel palatenda di piazza municipio, a dicembre pur nelle ristrettezze dei tempi e il totale rispetto delle norme vigenti riguardanti il safety & health-covid 19.