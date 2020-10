AgrariaUniRC| OPEN GREEN della Biblioteca di Agraria: “L’Agricoltura Urbana in Europa”

SCAZZOSI

Per il ciclo di seminari on line “OPEN GREEN: Il verde oltre lo schermo” promosso dalla Biblioteca di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giovedì 22 ottobre alle ore 10.00 Lionella Scazzosi e Paola Branduini terranno un seminario su “L’agricoltura urbana in Europa: nuovi approcci ed esperienze”. La conversazione prenderà spunto da due recenti volumi curati dalle relatrici, nei quali i temi dell’agricoltura urbana e del paesaggio rurale vengono affrontati alla luce di nuovi approcci metodologici e sulla base di un’attenta considerazione delle più significative esperienze in atto in vari contesti europei.