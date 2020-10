Grande successo nella chiesa del Rosario del concerto di musica sacra “Nella storia dalla storia – le note di ieri, oggi e sempre“

Concerto Chiesa Rosario BAGNARA CALABRA - Grande successo nella Chiesa del Rosario di Bagnara Calabra giorno 6 ottobre, per il concerto di musica sacra “Nella storia dalla storia – le note di ieri, oggi e sempre“ eseguito dal coro Polifonico Maria SS. Del Rosario diretto dal M° Pietro Savoia con all’organo Cettina Papalia.

Sono state eseguite le composizioni che hanno fatto la storia della chiesa stessa, firmate dal M° Alati F. come il Tantum ergo, servendo con la sua arte l’arciconfraternita nei primi anni del XX secolo; dal M° Sofio C. che per oltre cinquant’anni ha elevato la sua preghiera musicale, fondando la prima “scholae cantorum” di Bagnara e lasciando un ricco patrimonio di composizioni che echeggiano la Vergine del Rosario come Stringendo la corona, o stella del mare, del Rosario Gran Regina, alla Madonna del Rosaria composta in occasione per la benedizione della nuova statua nel 1973; le ultime composizioni sono firmate dal M° Savoia P., attuale organista dal 1993 e fondatore del coro polifonico “Maria SS. Del Rosario” eseguendo l’Ave Maria presente nella raccolta di musica sacra “Rallegrati, Maria” prossima alla pubblicazione e l’alleluia composta in occasione della solennità pasquale.

Piero Savoia e Angelo Ruggiero La serata è stata moderata da Vincenzo Velardo, il quale ha affermato che “…necessita un riaffioraménto del canto sacro, in modo che le nuove generazioni siano a conoscenza di tale ricchezza e ancor di più di tale dono che gli antichi ci hanno lasciato a prova della loro testimonianza di fede e della loro autentica devozione. Insomma, dobbiamo essere consapevoli che le generazioni del passato ci hanno lasciato un testamento che proviene dalla storia e che oggi verrà riaperto per rimanere nella storia, in quanto le note che hanno risuonato ieri, e le note che risuonano oggi all’interno di questo tempio sacro, risuonino per sempre!!!”

Durante la serata si è fatto riferimento alla COSTITUZIONE SULLA SACRA LITURGIA SACROSAN-CTUM CONCILIUM del 4 dicembre 1963, dove il Santo padre dice proprio così: ”La tradizione musicale della Chiesa costituisce un patrimonio d'inestimabile valore, che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria ed integrante della liturgia solenne.

Il sacro Concilio, considerando il fine della musica sacra essere la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli, stabilisce quanto segue:

• Si conservi e si incrementi con grande cura il patrimonio della musica sacra;

• Si promuovano con impegno le «scholae cantorum»

• Si curi […] la formazione e la pratica musicale dando ai musicisti, ai cantori […], ai fanciulli una vera formazione liturgica.”