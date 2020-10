BAGNARA CALABRA Svolto l’incontro culturale sulla Chiesa del SS. Rosario e il Dio Padre

Chiesa Rosario - ConvegnoSi è svolto lo scorso 3 ottobre, presso la Chiesa del SS. Rosario, l’incontro culturale “La settecentesca chiesa del Rosario e il Dio Padre di Bagnara”, organizzato dall’Arciconfraternita locale e patrocinato dal Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per la Calabria, dal Comune di Bagnara Calabra e dal Centro Studi Esperide.

Dopo i saluti iniziali del Priore Angelo Ruggero e della Delegata alla Cultura del Comune di Bagnara Calabra Tina Maceri, lo storico dell’arte Antonio Cosentino ha relazionato sull’architettura della chiesa prima del terribile sisma del 1908, evidenziando attraverso l’interrogazione delle fonti disponibili, peculiarità e maestranze impiegate nella realizzazione dell’opera. Mario Panarello, docente presso l’Accademia delle Belle Arti di Bari e presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si è invece concentrato sulla statua marmorea del Dio Padre, attribuendone la paternità, sulla scorta di metodici confronti con artisti e opere d’arte del XVIII secolo calabrese e siciliano, agli scultori messinesi Ignazio e Giuseppe Buceti.

Assente per motivi familiari all’evento, moderato da Natale Zappalà, la restauratrice della summenzionata statua, Anna Arcudi. Ottimo successo di pubblico per l’evento, a conferma del forte legame emotivo esistente fra i bagnaresi e le testimonianze locali di arte sacra.

