SCILLA L’importanza dell’avere una biblioteca comunale in un luogo di arrivi e partenze: una riflessione

Biblioteca - ScillaAlcuni mesi fa, prima che scoppiasse la pandemia, notai in libreria una delle ultime pubblicazioni del professore Enrico Castelli Gattinara dal titolo “Come Dante può salvarti la vita”: incuriosita, lo acquistai e, nel leggerlo, mi resi conto che lo scrittore sottolineava spessissimo, attraverso storie quotidiane miste a citazioni dantesche, come la cultura potesse salvarci la vita (Primo Levi, in fondo, ne è stato un esempio lampante).

Per questo, l’inaugurazione della biblioteca comunale scillese intitolata alla compianta Antonia Assunta Paladino, primo sindaco donna della cittadina, medico e filantropa, rappresenta una pietra miliare per la storia della città di Scilla.

La struttura, la cui realizzazione è stata resa possibile grazie all’impegno fattivo dell’associazione culturale “Clemente De Caesaris” di Pescarae di numerosi volontari e realtà associative del luogo, tra cui il Club Unesco “Scilla” e “Santa Giorgia e dintorni”, è collocata in un luogo evocativo, la stazione ferroviaria, che nell’immaginario collettivo richiama senz’altro la velocità e la fugacità del tempo, ma che è anche luogo di sosta e di lunghe attese scandite dalla lettura di un libro da tempo rimasto su uno scaffale o nel cassetto del comodino.

Il prestito bibliotecario, in questo senso, è una sana abitudine che permette, tra un viaggio e l’altro, di scoprire nuove storie e vivere centinaia di avventure.

La biblioteca scillese, dotata di una suggestiva stanza di lettura dalla quale si può scorgere lo Stromboli fumante, mira a diventare un punto di riferimento per chiunque ami la cultura: per rendere tutto questo possibile, vi è però bisogno di un impegno da parte dei cittadini, poiché la gestione della biblioteca si basa sul volontariato, con conseguente necessità di personale per creare una turnazione nei giorni di apertura.

Dunque, non resta che tesserarsi, dare una mano di aiuto e prendere in prestito qualche libro, come l’imperdibile l’edizione di “Cime Tempestose” del 1947 e, giusto per rimanere in tema, “L’uomo che guardava passare i treni” di Simenon.

Pasqualina Ciccone