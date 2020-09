BAGNARA CALABRA Tappeti artistici: scelti i progetti che saranno realizzati in piazza Matteotti il 23 e 24 ottobre

tappeti artisticiE' stata accolta con entusiasmo l'iniziativa della Pia Unione di Santa Cecilia che si è svolta sabato scorso in piazza Marconi. Per la prima volta sono stati invitati i cittadini e i molti turisti presenti nella cittadina del basso Tirreno, ad esprimersi sulla scelta dei progetti da realizzare in occasione della IV edizione dei tappeti artistici in onore di Santa Cecilia.

In tutto sono stati 244 i votanti, alla fine i quattro progetti fatta eccezione per qualcuno sono stati scelti con pochi voti di scarto fra loro, segno che tutti quelli presentati erano di alta qualità. Tutto si svolto con le dovute attenzioni per quello che riguarda le normative anti covid19.

I quattro progetti vincitori, saranno realizzati dai gruppi che quest'anno hanno aderito all'iniziativa che sono: il laboratorio artistico di Gallico (RC), e tre gruppi provenienti da Palmi, il gruppo artistico Antheia, l'associazione Ecale e Sogni Floreali, mentre il gruppo infioratori del pio sodalizio farà il tappeto centrale che raffigura Santa Cecilia che suona l'organo.

Molto apprezzato anche il tema scelto ovvero: “Angeli cantori o musicisti”, come nelle passate edizioni, ci si ispira o al carisma della Santa oppure come in questa edizione, ci ricorda che Cecilia è la patrona dei musicisti e dei cantori. I progetti saranno realizzati per il secondo anno consecutivo, in piazza Matteotti il 23 e 24 ottobre e, resteranno esposti fino al 26.

Il responso della votazione e soprattutto la grande partecipazione dei cittadini che si sono avvicinati liberamente per esprimere il proprio voto, ha detto il presidente del pio sodalizio il maestro Vincenzo Panuccio, sono segno che quanto fatto riscuote un unanime consenso. Infatti quasi tutti ricordavano il successo della passata edizione e non mancheranno a visitare l'edizione del 2020 che per la prima volta i tappeti che saranno realizzati sono stati scelti dalla volontà popolare. Il responso ed i singoli voti riportati da tutti i progetti sono stati pubblicati sulla pagina facebook della Pia Unione.

Mariacarmela Fiorenza

Tappeti artistici