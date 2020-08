BAGNARA CALABRA "Calabria, tra antiche leggende e cronache attuali": interessante confronto tra Gioacchino Criaco e Stefano Musolino

Gioacchino Criaco e Stefano Musolino Interessante, coinvolgente ed istruttivo l'incontro che si è tenuto ieri a Bagnara Calabra nello spazio antistante la Biblioteca Comunale e che ha visto protagonisti lo scrittore Gioacchino Criaco ed il Magistrato Stefano Musolino. L'evento, realizzato all'interno della rassegna "Estate in Biblioteca" ha calamitato per più di due ore l'attenzione del numeroso pubblico.

In particolare Gioacchino Criaco pungolato sapientemente da Musolino ha parlato del suo Aspromonte e delle contraddizioni che in esso convivono, lasciando trasparire l'amore che lo lega alla sua terra e la passione con cui scrive di ciò che lo scrittore definisce "Madre". La serata è stata arricchita dagli interventi del Magistrato Paolo Ramondino, del giornalista Gianmarco Iaria e dello scrittore Mimmo Nunnari. A moderare l'evento, che ha avuto come filo conduttore il tema "Calabria, tra antiche leggende e cronache attuali", il giornalista Carmelo Tripodi. (Car. Trip)