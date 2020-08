BAGNARA CALABRA Tappeti artistici in onore di Santa Cecilia, sabato prossimo la votazione popolare

SCHEDA DI VOTAZIONEBagnara- Si svolgerà Sabato prossimo la votazione popolare per scegliere i progetti che saranno realizzati nella IV edizione di tappeti artistici in onore di Santa Cecilia.

Nel centralissimo corso Vittorio Emanuele (piazza Marconi) sarà allestito un punto per la votazione, tutto si solgerà con la dovuta attenzione per quello che riguarda le normative anti covid19. Sono quattro i gruppi che quest'anno hanno aderito all'iniziativa promossa dalla Pia Unione di Santa Cecilia e sono, il laboratorio artistico di Gallico (RC), e tre gruppi provenienti da Palmi, il gruppo artistico Antheia, l'associazione Ecale e Sogni Floreali. Il tema scelto per la realizzazione degli elaborati è: “Angeli cantori o musicisti”, come nelle passate edizioni, ci si ispira o al carisma della Santa oppure come in questa edizione, ci ricorda che Cecilia è la patrona dei musicisti e dei cantori. I progetti presentati dai gruppi partecipanti saranno realizzati per il secondo anno consecutivo, in piazza Matteotti il 23 e 24 ottobre e, resteranno esposti fino al 26. Sabato saranno presentati 8 progetti due per ogni gruppo partecipante, ai cittadini che voteranno spetta il compito di sceglierne solo 4, lo scrutinio sarà fatto domenica mattina nella sede del pio sodalizio. Il responso della votazione con i progetti scelti saranno pubblicati sulla pagina facebook della Pia Unione. Il presidente del pio sodalizio il maestro Vincenzo Panuccio ha fatto sapere che l'edizione 2020 sarà innovativa nel suo genere, unica al mondo ed il risultato finale lasciarà tutti con il fiato sospeso. Non ha voluto anticipare altro se no che il gruppo degli infioratori della Pia Unione, realizzerà l'immagine di Santa Cecilia che suona l'organo. La votazione si svolgerà dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle 18,00 alle 24,00, si può esprimere un solo voto, sono ammessi tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Mariacarmela Fiorenza