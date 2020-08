BAGNARA CALABRA Al via la terza edizione di "r...Estate in Biblioteca"

prgr restate in bibliotecaL’Amministrazione Comunale è lieta di presentare la terza edizione di “r…Estate in Biblioteca”, la rassegna culturale che si terrà dal 26 agosto al 6 settembre presso la Biblioteca Comunale “A. Iracà” Centro Multimediale “U. Lopresto”. Dopo gli eventi di “Bagnara Estate 2020”, che hanno caratterizzato le serate d’agosto in Piazza Matteotti, l’attenzione si sposta presso il polo bibliotecario della nostra cittadina, che si anima con una serie di eventi di assoluto valore culturale con il coinvolgimento di personalità di spicco della società calabrese.

L’antipasto stasera, con la serata di lettura espressiva presso la Piazza della Chiesa di Maria Ss del Monte Carmelo (ospiti Liliana Isaia e Valentina Lo Cascio), evento patrocinato dall’Amministrazione Comunale; si parte domani sera, con la conversazione fra lo scrittore Gioacchino Criaco e il Pm Stefano Musolino; poi Greco di Calabria, con la glottologa Maria Concetta Cacciola ed il regista Freedom Pentimalli. Si prosegue con l’intervista della prof. Antonella Cutrupi al giornalista Luciano Regolo. Ancora giornalismo con Mimmo Nunnari e Roberta Macrì; poi calcio, con i fratelli Giuseppe e Natale Giovinazzo. “Mattia Preti e la Calabria” negli studi del prof. Mario Panarello e del dott. Antonio Cosentino; “C’era una volta la ‘ndrangheta”, con Tiberio Bentivoglio, imprenditore antimafia e Mimmo Nasone per “Libera”. Chiuderanno la rassegna nel primo fine settimana settembrino lo scrittore e politico Franco Laratta, e poi i giornalisti Claudio Cordova e Michele Albanese.

L’Amministrazione Comunale intende ringraziare tutte le associazioni ed i commercianti che, con impegno e dedizione, hanno contribuito alla definizione del calendario e contribuiranno alla realizzazione degli eventi, concorrendo alla promozione della cultura nella nostra cittadina. Un ringraziamento, sentito, anche per la famiglia Lopresto, per aver reso possibile ogni cosa dall’inizio, donando i locali di loro proprietà affinché vi venisse realizzata la Biblioteca Comunale.

L’intento dell’Amministrazione Comunale e del Settore Affari Generali è di investire sempre di più nella Biblioteca Comunale, per fare del polo culturale attualmente esistente un punto di riferimento per il territorio. La Biblioteca, da ormai tre anni realtà viva e attiva della nostra cittadina, è e sarà centro di aggregazione per lo scambio culturale, punto d’incontro per i cittadini e le associazioni che vogliono far vivere la cultura in ogni sua forma ed espressione.

prgramma restate in biblioteca